5 انتصارات وتعادلان في الجولة 18 من الدوري الممتاز للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقيمت أمس، منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا بإقامة 7 مباريات جمعت الأهلي مع الاتفاق، والاتحاد مع القادسية، والنصر مع الشباب، والهلال مع هجر، والباطن مع الجيل، والوحدة مع الفتح، والتسامح مع الخليج.

فعلى ملعبه في جدة، فاز الأهلي على ضيفه الاتفاق 2 - 1، ليعزز موقعه في الصدارة بـ 45 نقطة، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 31 نقطة في المركز الخامس ، وتغلب الاتحاد على القادسية بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 43 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 مباراة النصر مع الشباب، ليرفع النصر رصيده لـ 42 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الشباب لـ 24 نقطة في المركز السابع.

وحقق الهلال فوزًا على هجر بنتيجة 2 - 0 رافعًا رصيده لـ 36 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد هجر عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وتخطى الوحدة ضيفه الفتح بنتيجة 3 - 1 ليرفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 مباراة الباطن مع الجيل، ليرفع الباطن رصيده لـ 12 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الجيل لـ 18 نقطة في المركز العاشر.

وفاز التسامح على ضيفه الخليج بنتيجة 4 - 3 رافعًا رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع عشر، في حين توقف رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.