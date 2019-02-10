إنقاذ غواصين وطفل من الغرق في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة من إنقاذ شخصين نزلا من القارب ليغوصا، وطفل من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر بلغ بفقدان شخصين نزلا من القارب غائصين، حيث باشرت على الفور الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة، وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم، وعثر على المفقودين وجرى إنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي وهما بصحة جيدة.

وبين أن الفرق أنقذت طفلا عمره ثماني سنوات يمني الجنسية من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر، وعلى الفور جرى استدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

ودعا المالكي المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، مؤكدا ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيا السلامة للجميع.