«ركاز المدينة» تمزج بين الأسواق القديمة والمشاريع الريادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

تنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم فعاليات «ركاز المدينة»، وتستمر 6 أيام، وذلك بمقر الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

وتسعى الهيئة من خلال الفعاليات المتنوعة لركاز المدينة إلى إحياء الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية بحزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة لدعم وتمكين الصناعات المحلية، إضافة إلى تسخير الفرصة لتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، ومساعدتهم في تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، كما تشمل الفعاليات مجموعة من الأنشطة والبرامج الموجهة لجميع أفراد الأسرة المتضمنة 6 محاور رئيسة، في حين من المقرر أن يستضيف المسرح المديني المفتوح عددا من الجلسات النقاشية والحوارية التي تسلط الضوء على رؤية الجهات المعنية بريادة الأعمال في المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض جوانب من نجاحات المتميزين من أبناء المنطقة ضمن برنامج أبناء المدينة المنورة، وكذلك تمكين الموهوبين في مهارات الإنشاد والإلقاء من تقديم فقرات متنوعة ثرية للزوار، كما سيعرض الفيلم الكرتوني العالمي بلال بن رباح على المنصة الرئيسة لزوار فعاليات ركاز المدينة.

وتهدف الهيئة من خلال فعاليات «ركاز المدينة» التي تعني في مضمونها مركز المدينة النابض إلى تكوين منصة اجتماعية ريادية ثقافية وتفاعلية تحتضنها جنبات الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة لتربط الزوار والمستفيدين، بأصالة الماضي الذي ترويه الأسواق التجارية القديمة المرتبطة بتاريخ المدينة وحداثة الحاضر المتميز الذي يجمع بين الرواد المحليين بمختلف فئاتهم، بما يمكن مشاريعهم من الاستدامة والنمو ويفتح نافذة جديدة على طموح المستقبل الذي يحقق مزيدا من التواصل بين الأجيال.

6 محاور رئيسة لأنشطة الفعاليات

«ركاز التجار»ويحاكي السوق التجاري في شارع العينية القديم وسوق القفاصة

«ركاز الريادة»

ويقدم سلسلة محاضرات وورش عمل في ريادة الأعمال

«ركاز الإبداع»

ينفذ ورش عمل متخصصة في عدد من المجالات الإبداعية

«ركاز الفنون»

عبارة عن مجموعة ورش فنية

«ركاز المسرح»

وهي فعالية يستضيفها المسرح المديني المفتوح

«ركاز الذواقة»

تقدم من خلاله خدمات الطعام والوجبات الخفيفة