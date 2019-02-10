رواد أعمال: نطمح لقرية عالمية في العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان _ مكة المكرمة

ارتفع سقف طموح رواد الأعمال ملاك الشركات الناشئة والمتوسطة إلى إقامة قرية عالمية بمكة المكرمة، تتضمن إقامة فعاليات متخصصة للمشاركة الهادفة، جاء ذلك بعد الإقبال المتزايد من أهالي العاصمة المقدسة على حضور الفعاليات، ومنها فعالية فرفشة التي أقيمت أخيرا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة وشهدها نحو 13 ألف زائر خلال أربعة أيام.

تسويق المنتجات

مشاركتنا فتحت لنا أبواب التسويق لمنتجاتنا وليعرف أهل مكة أنه توجد كافيهات محلية تقدم مشروبات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، ازداد عدد زوار الكافيه بشكل ملحوظ، إثر المشاركة، وعن التنظيم تمتاز الغرفة في تنظيمها للفعاليات السابقة والحالية، وهذا ما يجعلني أرغب في المشاركات القادمة، متمنيا رؤية فعاليات ضخمة تخص مكة كالقرية العالمية بدبي وغيرها من الفعاليات الكبرى.

المهندس أمجد كاتب - رائد أعمال

بصمة انطلاق

مبادرة أولى لي شخصيا أن أكون مشاركا في الفعاليات التي أضافت لي بصمة انطلاق للمقدمة والاستمرار في مشروعي، وحصلنا على تفاعل ونتائج رائعة وإقبال من جميع الفئات، شباب وشابات وكبار السن من إعجابهم للمنتج، ولم يكن هناك تقصير من اللجان المنظمة، سواء من الغرفة التجارية أو الشركة المنظمة، كما أؤيد إنشاء قرية عالمية ترفيهية نشطة بجانب المزارات الإسلامية لأن مكة تستأهل أن يكون فيها حدث جميل يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

المهندس وائل فخراني

رائد أعمال

التخصص بالمنتجات

كانت تجربة المشاركة بالفعالية جيدة جدا، خاصة مع المشاركة النسائية القوية، ولكن كانت تحتاج للتخصص في المعرض كون هناك مشاركة لكثير من الشركات الناشئة والمتوسطة، إضافة للأسر المنتجة والجمعيات الخيرية والجهات الصحية وغيرها، لذا يفضل أن تكون لدينا معارض متخصصة للتسويق، وعلى صعيد الفعاليات الخارجية كانت مخصصة فيما يخص المسرح ومنطقة الفود ترك ومنطقة الترفيه والسيارات المعدلة.

غادة هارون - رائدة أعمال

خدمات للحجاج والمعتمرين

الفعاليات المكية تشهد إقبالا كثيفا نظرا لقلة المواقع الترفيهية، لذا نفضل تخصيص البوثات والتغطيات للتنوع المعرفي لدى الزوار، كما يفضل التركيز على المنتجات التي تخدم الحاج والمعتمر وسكان المنطقة، ويمكن الترويج لهذه الفعاليات، لاستقبال وفود من المعتمرين بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، كما نرى أهمية إقامة قرية عالمية لتكون واجهة قوية لأهالي مكة والتركيز على احتواء الهوية والصناعة السعودية.

ريان عراقي - زائر

تجارة وترفيه

الفعالية حققت ما تصبو إليه غرفة مكة من ترفيه وتثقيف ومتعة وتجارة، والعارضون حققوا أرباحا صافية من اليوم الأول، كما أن الفعالية حققت رقما قياسيا جديدا في الحضور اليومي للعائلات، وقدمت نماذج مشاريع ذكية للعارضين كانت تبحث عن منفذ وتحتاج للظهور إلى المجتمع، وشجع الحضور الكبير عددا من العارضين على المطالبة بتمديد فترة الفعالية، لإتاحة فرصة أوسع لسكان العاصمة المقدسة والزوار، للتعرف على الفقرات الثقافية والترفيهية التي تقدمها الفعالية.

هشام كعكي - رئيس مجلس إدارة غرفة مكة