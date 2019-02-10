السعودية | السعودية.. إنقاذ طفل يمني كاد يبتلعه بحر جدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. إنقاذ طفل يمني كاد يبتلعه بحر جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بجدة من إنقاذ طفل يمني يبلغ من العمر 8 أعوام من الغرق أثناء سباحته في شاطئ "أبحر".

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي لـ"العربية.نت"، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلاً يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

في سياق آخر، أكد المالكي أنه ورد لهاتف حرس الحدود (994) بلاغ مفاده فقدان اثنين من أفراد طاقم قارب نزهة نزلا البحر للغوص، وأنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة.

وأوضح المالكي أن حرس الحدود أعدّ خطة بحث وإنقاذ عاجلة، وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين لمسح كامل المنطقة والبحث عنهم، وتم العثور على المفقودين وإنقاذهم وتقديم المساعدة لهم وعمل الإسعافات الأولية، والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر السعودي وجميعهم بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، مؤكداً على ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أي حالة طارئة.