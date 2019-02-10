، مطار أبها يستقبل 4.4 مليون مسافر خلال العام الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بزيادة قدرها 18 % في عدد الركاب خلال عام 2017

أعلنت إدارة مطار أبها أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018م، بلغ 4,428,388 مسافراً، بزيادة قدرها 18 % في عدد الركاب المسافرين عبر المطار خلال عام 2017 الذي بلغ 3,770,401 مسافر، وذلك حسب الإحصائيات التي أصدرتها إدارة المطار.

ووفقًا للتقرير الإحصائي لعام 2018، بلغ إجمالي عدد الرحلات 40,762 رحلة، بنسبة زيادة تقدر بـ 16% مقارنة بعام 2017 الذي وصل خلاله عدد الرحلات إلى 35,004 رحلات، وتصدرت الوجهات الداخلية النسبة الأعلى من حيث عدد الرحلات، حيث سجلت ما نسبته 89 % من إجمالي عدد الرحلات عبر المطار، مقارنة بالرحلات الدولية التي شكلت 11 % من نسبة رحلات القدوم والمغادرة في مطار أبها.

وكشف التقرير أن المسافرين من مطار أبها عبر الرحلات الداخلية خلال عام 2018م، بلغ 3,920,525 مسافراً، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية في مطار أبها 492,923 مسافراً، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 2 % مقارنة بعام 2017م.

من جهته، أوضح مدير عام المطارات الجنوبية المهندس أحمد آل سليم؛ أن النمو المستمر في حجم الحركة الجوية وأعداد المسافرين بمطار أبها يمثل تحدياً كبيراً للقائمين على المطار، حيث تقع على إدارته مسؤولية كبيرة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجودة وكفاءة عالية.

وبيّن آل سليم؛ أن مطار أبها يعد أحد أهم مطارات المملكة ويستحوذ على 25 % من إجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية.

وأشار آل سليم؛ إلى أنه مع ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، نظراً لما تشهده من نهضة في المجالات والقطاعات كافة، يتوقع أن يشهد مطار أبها نمواً متواصلاً في الحركة الجوية خلال الأعوام القادمة وهو ما يتطلب عملاً مميزاً لمواكبة هذا النمو.