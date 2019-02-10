، "سموم الرياض" ينضمّ إلى قوائم منظمة IAS للاعتمادات الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأول بالمملكة.. ويشكل نقلة نوعية مميزة من حيث الاستقلالية

سجل مختبر ومركز السموم والكيمياء الطبية الشرعية بـ"صحة الرياض"، اسمه كأول مركز سعودي يحصل على الاعتماد العالمي IAS من أمريكا؛ في خطوة تجعله يتصدر هذا النوع من المراكز في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بـ"صحة الرياض" الدكتور بدر النفيسة، أن هذا الاعتماد يشكّل نقلةً نوعيةً مميزة من حيث الاستقلالية التي سيحققها المركز من خلاله، إضافة إلى دوره المنوط به ضمن مجموعة المؤسسات والهيئات الحكومية المختصة، والملتزمة بمعايير المختبرات الدولية في المهام الموكلة إليها.

وربط "النفيسة" أهمية الاعتماد الذي حصل عليه مختبر ومركز السموم، بالاعتراف الدولي بالاعتمادات التي توفرها منظمة IAS للاعتمادات الدولية؛ كونها منظمة ذات معايير غاية في الدقة، منذ إنشائها في كاليفورنيا ١٩٧٥ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن إنجاز المركز تَضَمّن التعاون في الاعتماد الدولي للمختبرات من خلال منظمات تشارك في اعتماد مختبرات الفحص، ومختبرات المعايرة، وهيئات التفتيش، إضافة إلى مزوّدي اختبار الكفاءة ومنتجي المواد المرجعية. IAS؛ مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من وكيل الوزارة المساعد للمختبرات وبنوك الدم عبدالله الخشان، وأيضاً المتابعة المستمرة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس.

وتكتسب مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية التابعة لوزارة الصحة، أهميتها من الإسهامات التي تحققها في عدة مجالات تتصدرها الأبحاث الأمنية والقضائية؛ الأمر الذي جعلها محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- لما تقدمه في مجال الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وتغطي مراكز مراقبة السموم الوقائية والعلاجية والجنائية، جميع أنحاء المملكة في تقديم خدماتها.

وتتبع هذه المراكز لإدارة إشرافية تُعنى بالإشراف الفني على مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية، وتضع الخطط والبرامج الخاصة لتطوير العمل بها ومتابعة تنفيذها، والعمل على تطبيق معايير الجودة في الأعمال المنوطة بها.