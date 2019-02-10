، كُسرت جمجمته وفقد الوعي .. ساعتان حرجتان تنقذان طفلاً بحفر الباطن ،

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تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد تعرُّضه إلى إصابة قوية بالرأس.
أُحضر الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وبعد الأشعة اللازمة تبيّن وجود كسر بالجمجمة يصل إلى قاعها، أدّى إلى وجود نزيف حاد مع فقدان الطفل للوعي.
أُدخل بعدها الطفل إلى غرفة العمليات وبشكل عاجل؛ حيث تم فتح الجمجمة وتثبيت الكسر الموجود، إضافة إلى إيقاف النزيف داخل الجمجمة بعد ترميم الشريان وتحرير المنطقة من التجمع الدموي.
وبفضل الله، تكللت العملية التي استمرت ساعتين بالنجاح واستعاد المريض الوعي كاملاً، نُقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة لثلاثة أيام ثم الجناح، بعدها غادر المستشفى وقد تماثل للشفاء، ولله الحمد.
كُسرت جمجمته وفقد الوعي .. ساعتان حرجتان تنقذان طفلاً بحفر الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد تعرُّضه إلى إصابة قوية بالرأس.
أُحضر الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وبعد الأشعة اللازمة تبيّن وجود كسر بالجمجمة يصل إلى قاعها، أدّى إلى وجود نزيف حاد مع فقدان الطفل للوعي.
أُدخل بعدها الطفل إلى غرفة العمليات وبشكل عاجل؛ حيث تم فتح الجمجمة وتثبيت الكسر الموجود، إضافة إلى إيقاف النزيف داخل الجمجمة بعد ترميم الشريان وتحرير المنطقة من التجمع الدموي.
وبفضل الله، تكللت العملية التي استمرت ساعتين بالنجاح واستعاد المريض الوعي كاملاً، نُقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة لثلاثة أيام ثم الجناح، بعدها غادر المستشفى وقد تماثل للشفاء، ولله الحمد.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
10:23 AM
في قسم جراحة المخ بمستشفى الملك خالد كان تدخل الفريق الطبي عاجلاً
تمكّن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد تعرُّضه إلى إصابة قوية بالرأس.
أُحضر الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وبعد الأشعة اللازمة تبيّن وجود كسر بالجمجمة يصل إلى قاعها، أدّى إلى وجود نزيف حاد مع فقدان الطفل للوعي.
أُدخل بعدها الطفل إلى غرفة العمليات وبشكل عاجل؛ حيث تم فتح الجمجمة وتثبيت الكسر الموجود، إضافة إلى إيقاف النزيف داخل الجمجمة بعد ترميم الشريان وتحرير المنطقة من التجمع الدموي.
وبفضل الله، تكللت العملية التي استمرت ساعتين بالنجاح واستعاد المريض الوعي كاملاً، نُقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة لثلاثة أيام ثم الجناح، بعدها غادر المستشفى وقد تماثل للشفاء، ولله الحمد.
، كُسرت جمجمته وفقد الوعي .. ساعتان حرجتان تنقذان طفلاً بحفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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