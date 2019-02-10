، "هدف": إيداع 392 مليوناً لمستفيدي "حافز" وتوظيف 3 آلاف الشهر الماضي ،

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قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إنه أودع اليوم (الأحد)، 392 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 264 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر جمادى الأولى المنصرم 1440هـ.
وكشف "هدف"، أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر جمادى الأولى؛ بلغ 3012 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 1553 من الإناث و1459 من الذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
في هذا السياق، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف؛ لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.
وشرعت فروع "هدف" الـ22 في مدن ومحافظات المملكة، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
"هدف": إيداع 392 مليوناً لمستفيدي "حافز" وتوظيف 3 آلاف الشهر الماضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إنه أودع اليوم (الأحد)، 392 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 264 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر جمادى الأولى المنصرم 1440هـ.
وكشف "هدف"، أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر جمادى الأولى؛ بلغ 3012 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 1553 من الإناث و1459 من الذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
في هذا السياق، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف؛ لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.
وشرعت فروع "هدف" الـ22 في مدن ومحافظات المملكة، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
09:49 AM
صندوق تنمية الموارد البشرية: برامج دعم تأهيل وتدريب لتطوير مهاراتهم
قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إنه أودع اليوم (الأحد)، 392 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 264 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر جمادى الأولى المنصرم 1440هـ.
وكشف "هدف"، أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر جمادى الأولى؛ بلغ 3012 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 1553 من الإناث و1459 من الذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
في هذا السياق، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف؛ لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.
وشرعت فروع "هدف" الـ22 في مدن ومحافظات المملكة، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
، "هدف": إيداع 392 مليوناً لمستفيدي "حافز" وتوظيف 3 آلاف الشهر الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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