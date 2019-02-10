عضو بـ الشورى يقترح على المرور تسوية المخالفات القديمة بنسبة 100 %

قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم مقترحاً جديداً للإدارة العامة للمرور بإطلاق مبادرة؛ لتسوية المخالفات المرورية القديمة بنسبة 100%. وأوضح بن قاسم، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يمكن تطبيق تلك المبادرة بشكل تدريجي على أصحاب المديونيات القديمة، الذين لم يرتكبوا أي مخالفة أو حـادثة على مدار عام أو عامين سابقين، في إطار دفعهم إلى التقيد بأنظمة المرور.

وبّين أن خلق محفزات جديدة مثل تسوية المخالفات سيكون بديلاً عن الغرامات المرورية، في ظل زيادة الالتزام بأنظمة المرور وتعليماته، مرجعاً سبب وقوع الكثير من المخالفات المرورية منذ بداية تطبيق نظام “ساهر” إلى قلة الوعي.

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