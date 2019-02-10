“شرطة أجياد” تطيح بمقيمَيْن اعتديا على مواطن بطعنه 5 طعنات وسرقة جواله

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة مع مقيمَيْن من الجنسية البرماوية؛ أقدما على الاعتداء على مواطن بالضرب والطعن بسكين خمس طعنات في أنحاء جسده، وسرقة جهازه الجوال. وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز شرطة أجياد من مواطن، أفاد فيه بأنه تعرَّض للضرب والطعن خمس طعنات بأنحاء جسده، وسرقة جواله من قِبل شخصَيْن، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وما زالت حالته حرجة. وبناء عليه وجَّه مدير شرطة العاصمة المقدسة بسرعة القبض على الجانيَيْن.

وأفادت مصادر وفقًا لـ”سبق” بأن وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد شرعت بالتحقيق، وتم تشكيل فريق تحرٍّ وبحث بقيادة رئيس البحث بالمركز لجمع المعلومات. وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة من المبلغ حول أوصاف الجانيَيْن إلا أن رجال الأمن بوحدة التحري والبحث بشرطة أجياد استطاعوا القبض عليهما، وتكللت تلك الجهود بعد التعرف عليهما بالقبض عليهما، وهما من الجنسية البرماوية في منطقة المسفلة وموقع آخر. وتم التحفظ على الجانيَيْن، وبعد توجيه الاتهامات المثبتة أقرَّا معترفَيْن بالاعتداء على المواطن بغرض السلب، وصادقا على أقوالهما؛ فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.