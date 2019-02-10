بالفيديو: توقيف طبيبين.. آخر مستجدات وفاة مواطن داخل مستشفى بالطائف

كشف خالد الدعجاني، شقيق المتوفى في مستشفى الملك فيصل بالطائف، آخر مستجدات القضية. وأوضح خلال حديثه لبرنامج ” ياهلا ” ، أن أخيه سقط من مسار عربات المرضى على الدرج بمستشفى الأسنان في المحافظة خلال زيارة شقيقته، ما تسبب في إصابته بعدة كسور نقل على إثرها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

وأضاف أن قسم الطوارئ في مجمع الملك فيصل نقله إلى العناية المركزة وتم تنويه، متابعًا أنه كلَّمهم في اليوم التالي وأكد أن حالته الصحية مستقرة، وكذلك أكد الأطباء أن حالته مستقرة، ولكن تدهورت حالته بشكل مفاجئ إلى أن توفي. وأوضح أنه قدَّم شكوى للوزير بما حصل من قصور وإهمال، فيما تم توقيف طبيبين وإحالة القضية إلى قاضي شرعي حيث تنظر فيها الآن الهيئة الطبية الشرعية، على أن يتم تكليف لجنة أخرى فيها.