السعودية اليوم / مطار أبها يستقبل 4.4 ملايين مسافر خلال العام الماضي

أبها 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأعلنت إدارة مطار أبها أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018م، بلغ 4,428,388 مسافرًا، بزيادة قدرها 18% في عدد الركاب المسافرين عبر المطار خلال العام عام 2017 الذي بلغ 3,770,401 مسافر، وذلك حسب الإحصائيات التي أصدرتها إدارة المطار.ووفقًا للتقرير الإحصائي لعام 2018، بلغ إجمالي عدد الرحلات 40,762 رحلة، بنسبة زيادة تقدر بـ 16% مقارنة بالعام 2017 الذي وصل خلاله عدد الرحلات إلى 35,004 رحلة، وتصدرت الوجهات الداخلية النسبة الأعلى من حيث عدد الرحلات، حيث سجلت ما نسبته 89% من إجمالي عدد الرحلات عبر المطار، مقارنة بالرحلات الدولية التي شكلت 11% من نسبة رحلات القدوم والمغادرة في مطار أبها.وكشف التقرير أن المسافرين من مطار أبها عبر الرحلات الداخلية خلال العام 2018م بلغ 3,920,525 مسافرًا، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، كما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية في مطار أبها 492,923 مسافرًا، مسجلًا نسبة انخفاض بلغت 2% مقارنة بالعام 2017م.من جهته أوضح مدير عام المطارات الجنوبية المهندس أحمد آل سليم، أن النمو المستمر في حجم الحركة الجوية وأعداد المسافرين بمطار أبها يمثل تحديًا كبيرًا للقائمين على المطار، حيث تقع على إدارته مسؤولية كبيرة للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجودة وكفاءة عالية، وبين آل سليم أن مطار أبها يعد أحد أهم مطارات المملكة ويستحوذ على 25% من إجمالي الحركة الجوية في المطارات الإقليمية والداخلية.وأشار آل سليم أنه مع ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، نظرًا لما تشهده من نهضة في المجالات والقطاعات كافة، يتوقع أن يشهد مطار أبها نموًا متواصلًا في الحركة الجوية خلال الأعوام القادمة وهو ما يتطلب عملًا مميزًا لمواكبة هذا النمو.// انتهى //10:50ت م0029