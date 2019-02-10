السعودية اليوم / وزير الداخلية العماني يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



مسقط 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي بمكتبه ،اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الذي يزور سلطنة عمان حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تهم العمل الأمني العربي المشترك.

وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لسلطنة عمان في إطار جولته التشاورية في عدد من الدول العربية تمهيدًا لانعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

// انتهى //

10:37ت م

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مسقط 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي بمكتبه ،اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الذي يزور سلطنة عمان حاليًا.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تهم العمل الأمني العربي المشترك.وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لسلطنة عمان في إطار جولته التشاورية في عدد من الدول العربية تمهيدًا لانعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.// انتهى //10:37ت م0027

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