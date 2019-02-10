السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واهتمت بالقمة الثلاثية التي ستعقد اليوم بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وتطورات ملف مياه النيل.

وتابعت مباحثات الرئيس المصري أمس مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، بشأن تعزيز وتدعيم التعاون بين الجانبين في المجالات كافة.

وأشارت صحف الأحد إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعقد مباحثات قمة ثنائية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد حركة فتح أن مؤتمر وارسو الذي ستستضيفه بولندا الشهر المقبل حول السلام والأمن في الشرق الأوسط هو "مؤامرة" هدفها تصفية القضية الفلسطينية.

وواكبت صحف القاهرة إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر أمس ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

وأخبرت عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 1062 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل 72 يمنيًا وإصابة 469 آخرين.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ قصف طيران الجيش الليبي تجمعات للعصابات التشادية الإجرامية بجنوب ليبيا.

// انتهى //

10:26ت م

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القاهرة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.واهتمت بالقمة الثلاثية التي ستعقد اليوم بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وتطورات ملف مياه النيل.وتابعت مباحثات الرئيس المصري أمس مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، بشأن تعزيز وتدعيم التعاون بين الجانبين في المجالات كافة.وأشارت صحف الأحد إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعقد مباحثات قمة ثنائية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.ولفتت الانتباه إلى تأكيد حركة فتح أن مؤتمر وارسو الذي ستستضيفه بولندا الشهر المقبل حول السلام والأمن في الشرق الأوسط هو "مؤامرة" هدفها تصفية القضية الفلسطينية.وواكبت صحف القاهرة إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر أمس ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 18 أبريل المقبل.وأخبرت عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 1062 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل 72 يمنيًا وإصابة 469 آخرين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ قصف طيران الجيش الليبي تجمعات للعصابات التشادية الإجرامية بجنوب ليبيا.// انتهى //10:26ت م0024

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