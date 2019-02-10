السعودية اليوم / أمطار على المنطقة الشرقية



الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار على المنطقة الشرقية، شملت كلاً من الدمام ومحافظة الإحساء والخبر والقطيف والنعيرية والقرى المجاورة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:18ت م

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الدمام 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم، أمطار على المنطقة الشرقية، شملت كلاً من الدمام ومحافظة الإحساء والخبر والقطيف والنعيرية والقرى المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //10:18ت م0018

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