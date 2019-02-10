السعودية اليوم / حرس الحدود بجازان ينفذ برنامجًا توعويًا في ملتقى الوفاء لأسر الشهداء



جيزان 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

نظمت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان مساء أمس، برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا، ضمن فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمسرح غرفة جازان.

يأتي البرنامج ضمن الأعمال التي تنفذها القيادة لمشاركة أسر الشهداء في الملتقى والتعريف بالجهود والخدمات والأعمال التي يقدمها منسوبو حرس الحدود بالمنطقة، حيث تم استعراض الآليات والمعدات الخاصة بحرس الحدود، ضمن البرنامج المصاحب لفعاليات الملتقى.

// انتهى //

10:18ت م

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جيزان 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنظمت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان مساء أمس، برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا، ضمن فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة، بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمسرح غرفة جازان.يأتي البرنامج ضمن الأعمال التي تنفذها القيادة لمشاركة أسر الشهداء في الملتقى والتعريف بالجهود والخدمات والأعمال التي يقدمها منسوبو حرس الحدود بالمنطقة، حيث تم استعراض الآليات والمعدات الخاصة بحرس الحدود، ضمن البرنامج المصاحب لفعاليات الملتقى.// انتهى //10:18ت م0017

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