السعودية اليوم / أمطار على محافظة الليث



الليث 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها، شملت غميقة وجدم والشواق والوسقة وسلم الزواهر وحفار والغالة وبني يزيد والمجيرمة ويلملم والسعدية وطفيل والرنيفة وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:17ت م

0016



الليث 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها، شملت غميقة وجدم والشواق والوسقة وسلم الزواهر وحفار والغالة وبني يزيد والمجيرمة ويلملم والسعدية وطفيل والرنيفة وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //10:17ت م0016

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