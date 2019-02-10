السعودية اليوم / اختتام برنامج الطفل بلجنة التنمية الاجتماعية في "بني مالك" عسير



أبها 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية في "بني مالك" بمنطقة عسير أمس، فعاليات "برنامج الطفل" الذي أقيم بعدة مدارس ابتدائية "بنين - بنات" لمدة شهر، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة‏.

‏وتخلل البرنامج المخصص للبنين العديد من الأنشطة الترفيهية والمسرحية ‏والمسابقات والرسم والإفطار الجماعي، ‏إضافة إلى برامج توعوية وتثقيفية وصحية بمشاركة مختصين من وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، كما تم إطلاق حزمة من البرامج المخصصة للبنات، وعدد من الأنشطة الترفيهية والفنية منها: ركن "أنامل مبدعة" و "الطباخة الماهرة" و "الرسم"، إضافة إلى المسابقات والبرامج التوعوية والتثقيفية.

// انتهى //

09:43ت م

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أبها 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية في "بني مالك" بمنطقة عسير أمس، فعاليات "برنامج الطفل" الذي أقيم بعدة مدارس ابتدائية "بنين - بنات" لمدة شهر، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة‏.‏وتخلل البرنامج المخصص للبنين العديد من الأنشطة الترفيهية والمسرحية ‏والمسابقات والرسم والإفطار الجماعي، ‏إضافة إلى برامج توعوية وتثقيفية وصحية بمشاركة مختصين من وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، كما تم إطلاق حزمة من البرامج المخصصة للبنات، وعدد من الأنشطة الترفيهية والفنية منها: ركن "أنامل مبدعة" و "الطباخة الماهرة" و "الرسم"، إضافة إلى المسابقات والبرامج التوعوية والتثقيفية.// انتهى //09:43ت م0014

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