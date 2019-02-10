انت الان تتابع تفاصيل خبر مشرعون في الكونغرس: ترامب يتجاهل محاسبة قتلة خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 09:50 صباحاً - اتهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بالازدراء بعد تجاهله مهلة لتحديد المسؤولين عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعين إلى التحرك من أجل محاسبة الضالعين في الجريمة.

المشرعون الأمريكيون أكدوا أنهم لم يتلقوا أي تقرير من البيت الأبيض يستجيب لطلب تحديد المسؤولين عن قتل خاشقجي.

في المقابل قال مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "أسوشييتد برس" إنه وفقاً لمبادئ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يحق للرئيس التزام الصمت والامتناع عن الرد على طلب الكونغرس.

من جانبه أشار العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول، إلى أن رسالة وزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الإجراءات المتخذة في قضية خاشقجي مقلقة ولا تفي بالمتطلبات الواردة في قانون "ماغنيتسكي".

وأضاف مكول: إنه "عندما تفشل الولايات المتحدة في القيادة فإننا نعرض سلامتنا للخطر، ونتخلى عن أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة حول العالم"، داعياً في بيان له البيت الأبيض إلى الامتثال فوراً للقانون وتزويد الكونغرس بالمعلومات المطلوبة.

كما طالب مكول وهو كبير الجمهوريين في اللجنة، الإدارة بتحديد المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي ومحاسبتهم.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، إن مسؤولية محاسبة الضالعين في اغتيال خاشقجي تقع على عاتق مجلس الشيوخ، ما دام البيت الأبيض يتجاهل مطالب الكونغرس.

في السياق نفسه، قال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن رفض إدارة ترامب التعامل مع قضية مقتل خاشقجي إضافة إلى الامتناع عن إطلاع الكونغرس على التطورات بشأنها، يؤكد الحاجة إلى معرفة ما يحرك سياسة ترامب الخارجية.

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وأضاف إنغل في بيان له: إن "إدارة الرئيس ترامب جددت ازدراءها للسلطة الدستورية للكونغرس برفضها الاستجابة لمطالبه".

وأكد البيان أن لجنة الشؤون الخارجية ستواصل الضغط من أجل تحقيق ما وصفها بالمحاسبة الحقيقية عن "جريمة القتل الوحشية"، سواء أتعاونت إدارة ترامب أم لم تتعاون.

إدارة ترامب تتجاهل

بدوره شدد السيناتور بوب ميننديز، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريح لشبكة "CNN"، على أن "إدارة ترامب أظهرت أنها مستعدة لتجاهل القانون من خلال جهودها المتواصلة لمنع المساءلة بشأن مقتل خاشقجي".

وأضاف: "حان الوقت ليتحرك الكونغرس حتى يتحمل قتلة خاشقجي العواقب"، داعياً إلى إعادة النظر في العلاقات مع السعودية، وفي دور التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وكان أعضاء في الكونغرس قد أعطوا الرئيس في أكتوبر الماضي مهلة أربعة أشهر بموجب قانون "ماغنيتسكي" للكشف عن الضالعين في تلك الجريمة.

وينتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعودياً متهماً بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم تفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.

واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم الثاني أكتوبر من العام الماضي، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة المخابرات الدولية بما فيها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.

يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012، يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.