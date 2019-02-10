شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال ال24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنلكة العربية السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة.
وأكد التقرير ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج
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