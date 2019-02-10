السعودية | إصدار 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول خلال 2018

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 صباحًا, 10 فبراير 2019 م

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كشف مسؤول في وزارة الإسكان، أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة خلال العام الماضي 2018، بلغ أكثر من 17 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وقال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لتجهيز كل المتطلبات اللازمة سواء بتهيئة الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أم بتهيئة آليات العمل بها، وذلك سعيا لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية الحكومية إلكترونيا، بحسب “الاقتصادية”.

وأوضح أن منصة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، حيث تعمل حاليا بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء على ربط فواتير خدمة الكهرباء بعقد الإيجار الإلكتروني الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأشار إلى أن برنامج “دعم المتعثرين” يستهدف المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن ممن يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من أداء الحقوق التي عليهم، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستحقاق للفئات المشمولة بالدعم، وهم (أسرة المتوفى، وأسرة السجين، والمريض العاجز، وضعيف القدرة المادية)، مبينا أن البرنامج يستقبل الحالات المنفذ ضدها من قضاء التنفيذ بشكل إلكتروني.