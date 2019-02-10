السعودية | “الطيران المدني”: السوق المحلية لا تحتاج إلى مزيد من الشركات

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 38 دقيقة - 9:58 صباحًا, 10 فبراير 2019 م

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن السوق بوضعها الحالي لا تحتاج إلى مزيد من الشركات، مشيرة إلى أنه لا يوجد توجه نحو منح تراخيص لشركات طيران جديدة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في المركز الإعلامي، إن عدد شركات الطيران العاملة في السعودية يبلغ خمس شركات.

وبحسب متطلبات الهيئة، فإن ترخيص ناقل جوي وطني يمنح الحق للكيانات في القيام بالعمليات التشغيلية لنقل الركاب المحدد بمواعيد داخل المملكة وخارجها.

ومن متطلبات ترخيص الناقل الجوي الوطني تقديم طلب للهيئة بالحصول على ترخيص ناقل جوي وطني، وتقديم كشف حساب مصرفي يفيد بأن مقدم الطلب في وضع مالي جيد، إضافة إلى تقديم بيان بهوية الموظفين الأساسيين الذين سيقوم مقدم الطلب بتعيينهم شاملة أسماءهم وعناوينهم والخبرات والتخصصات والمسؤوليات التي ستسند إلى كل واحد منهم وكمية الأسهم التصويتية في حيازة كل شخص وجنسية كل فرد من الموظفين الأساسيين.

ومن المتطلبات أيضا قائمة بفروع طالب الترخيص إن وجدت، مع وصف النشاط الأساسي لكل فرع وعلاقته به، وتقديم قائمة بحصص الأسهم المملوكة لطالب الترخيص أو التي تحت سيطرته في أي ناقل جوي وطني أو ناقل جوي أجنبي أو ناقل جوي مشترك أو أي شخص يزاول الأنشطة التجارية في الطيران، إلى جانب تقديم نسخة من القوائم المالية للشركة خلال ثلاث سنوات.

ومن أنواع التراخيص في الهيئة العامة للطيران المدني، تراخيص النقل الجوي التي تشمل التأجير التشغيلي للطائرات والمشغلين للطيران لأغراض غير تجارية وناقلا جويا أجنبيا (أنشطة وكالات شركات الطيران) وأنشطة التصوير الجوي والرش الزراعي، بحسب “الاقتصادية”.