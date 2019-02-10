شكرا لقرائتكم خبر عن 22 متسابقاً يتنافسون في جائزة الملك سلمان للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
وكشف الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، أن أعداد المتأهلين والمتأهلات للتصفيات النهائية 122 متسابقاً ومتسابقة، منهم 61 من البنين، ومثلهم من البنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: يتنافس 11 متسابقاً، و 10 متسابقات، والفرع الثاني: 15 متسابقاً و 14 متسابقة، وفي الفرع الثالث: 10 متسابقين، و 12 متسابقة، وفي الفرع الرابع: 12 متسابقاً و 12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقاً و 13 متسابقة.
وأوضح الفهيد أن المشاركين والمشاركات هم الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة، واجتازوا التصفيات الأولية على مستوى المناطق والمحافظات بكل تميز وجدارة، وتفوقوا على زملائهم بجودة الحفظ، وإتقان التلاوة، وسوف يخوضون غمار التصفيات النهائية في مدينة الرياض.
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