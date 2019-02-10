شكرا لقرائتكم إنقاذ طفل تعرض لإصابة قوية بالرأس بمستشفى الملك خالد في حفرالباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد تعرضه إلى إصابة قوية بالرأس.

أُحضر الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وبعد الأشعة اللازمة تبين وجود كسر بالجمجمة يصل إلى قاعها، أدى إلى وجود نزيف حاد مع فقدان الطفل للوعي.

Advertisements

أُدخل بعدها الطفل إلى غرفة العمليات وبشكل عاجل، حيث تم فتح الجمجمة وتثبيت الكسر الموجود إضافة إلى إيقاف النزيف داخل الجمجمة بعد ترميم الشريان وتحرير المنطقة من التجمع الدموي.

وبفضل الله تكللت العملية التي استمرت لساعتين بالنجاح واستعاد المريض الوعي كاملاً، نُقل بعدها لغرفة العناية المركزة لثلاثة أيام ثم الجناح، بعدها غادر المستشفى وقد تماثل بالشفاء ولله الحمد.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.