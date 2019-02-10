شكرا لقرائتكم ضبط كميات من الحشيش كانت متجهة لميليشيا الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب اليمنية، 23 كيلوغراماً من الحشيش، في إحدى سيارات النقل الصغيرة أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

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وأوضح قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بالمحافظة العقيد أحمد دركم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحدى الدوريات بمديرية ماهلية المحاددة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش أثناء محاولة تهريبه في سيارة (تاكس) وهي مخفية بطريقة احترافية معقدة داخل أكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال، إلى جانب التمويه على أفراد الأمن من خلال اصطحاب عائلة في السيارة لتسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش.

وأضاف العقيد دركم أن ميليشيا الانقلاب تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين إلى جانب استخدامه في تجنيد الأطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.

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