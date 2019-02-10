شكرا لقرائتكم المغامسي: إذا أخطأت امرأة وسترها الله وجاء من يخطبها فلا يلزم أهلها البوح بالأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إنه لا يلزم على الرجل البوح بكل شيء لأهل المرأة التي يتقدم لخطبتها.

وقال الشيخ المغامسي، عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يُبث عبر قناة MBC، إنه يعتقد أن ما يجب البوح به لأهل المرأة التي يتقدم لخطبتها هو كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، مثل الأمراض الوراثية، فلا بد من الكشف عنها قبل الزواج.

وأضاف الشيخ المغامسي أنه حتى بالنسبة للمرأة إذا أراد أهلها تزويجها، فلا يجب – في رأيه – أن يقولوا كل شيء عنها.

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وتابع “فإذا وقعت المرأة في المحظور وتاب الله عليها، ثم جاءها مَن يخطبها، فلا يلزم أهلها البوح بالأمر، لأن الله سترها”.

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