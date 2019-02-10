الان تتابع 5541 مدرسة بتعليم عسير تستعد لإجراء تجربة “الإخلاء” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير – الخليج 365 - عبدالله العازمي:

تبدأ منطقة عسير، الأسبوع المقبل، تنفيذ خطط الإخلاء الفرضية، لجميع مدارس المنطقة بنين وبنات، البالغ عددها 5541 مدرسة.

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ووجه المدير العام للتعليم، جلوي آل كركمان، إدارة الأمن والسلامة، بتنفيذ خطط الإخلاء على ثلاث مراحل، تبدأ من يوم الأحد 12جمادى الآخرة 1440 هـ، وتستمر إلى 28 رجب 1440 هـ.

وأوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة، وفاء محمد بن نمشة، أن الإدارة مستعدة لتنفيذها مطلع الأسبوع المقبل، متمنية أن تحقق النتائج كما تم في الخطط السابقة التي نفذت خلال الفصل الأول.

وذكرت بن نمشة أن الخطة حققت نتائج إيجابية في ظل الاستعدادات لأي ظرف، وذلك بفضل وضع برامج السلامة بالمدرسة في قمة الأولويات واستمرارية التدريب والعمل والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المدرسة للتعامل مع الكوارث والأزمات والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية وفق أحدث المعايير والتطبيقات المحلية والعالمية والتدريب عليها بصفة مستمرة لقياس مدى تفاعل الجميع مع تحديثات هذه الخطط” بالإضافة إلى التحقق من مدى فعالية التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.