طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 تسجيل جديد برقم الهوية الوطنية

تستقبل بوابة حساب المواطن الإلكترونية طلبات تسجيل حساب المواطن وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 المحددة من قبل برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، حيث يُعد موقع حساب المواطن السعودي الإلكتروني هو الموقع الرسمي الوحيد أو المنصة الإلكترونية الوحيدة التي تستقبل طلبات تسجيل حساب مواطن جديد، ويجب العلم بأنه لا يوجد مكاتب تابعة للبرنامج في مختلف المناطق بالمملكة، وإنما تقتصر عملية التسجيل في حساب المواطن السعودي على قنوات التقديم الرسمية عبر البوابة الإلكترونية.

ولكي يُحقق المواطن/المواطنة بالمملكة العربية السعودية كامل الاستفادة من مبالغ دعم برنامج الدعم السعودي، فيجب على المواطن بدايةً الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن ومن ثم إنشاء “حساب جديد” على البوابة وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 الرسمية التي سنوفرها لمتابعي موقع نجوم مصرية من خلال شرح مُبسط لإكمال عملية التسجيل بنجاح، كما نوفر أيضاً رابط دخول بوابة حساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة استحقاق الفرد المستفيد، ويُمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال رقم تليفون حساب المواطن المجاني.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019

تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي من قبل الحكومة السعودية بهدف حماية الأسر بالمملكة من الآثار المُباشرة والغير مُباشرة المتوقعة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تتم وفق رؤية المملكة الرشيدة والحكيمة 2030 ووفق برنامج التحول الوطني 2020، حيث يتم التقديم في حساب المواطن السعودي من خلال دخول منصة البرنامج الإلكترونية، ومن ثم إكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل من إدخال بيانات وإرفاق مستندات في حال تم طلب ذلك، وذلك للحصول على المبلغ النقدي المُستحق بصورة مباشرة لكل مواطن مُستفيد من البرنامج، ويتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين مباشرةً، أما عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 فتتمثل في التالي:

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي ( ca.gov.sa ). الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. إدخال بيانات المستخدم الجديد (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق). الضغط على أيقونة “تسجيل”. سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف الجوال المُسجل في البوابة تتضمن الرقم السري. قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المُرسلة عبر الهاتف، ورمز التحقق. الضغط على أيقونة “دخول”. ستظهر أمامك نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور. قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وأكدها. الضغط على أيقونة “تغيير” أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 المرفقة. سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على أربع نافذ وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور). قم بالدخول إلى الاختيار الأول (تعبئة أو استكمال الطلب). قم بإدخال البيانات العامة (الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي) ثم “التالي”. قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك. تعبئة بيانات التابعين عن طريق الإجابة على الأسئلة بـ نعم/لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة إن وجد تابعين. قم بإدخال البيانات الخاصة بالدخل بشكل سليم، بالإضافة إلى دخل التابعين إن وجدوا. تعبئة البيانات الخاصة بالعقارات. قراءة المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالحساب الخاص بك “الآيبان”. قم بمراجعة الطلب كاملاً ومن ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ.

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موقع حساب المواطن السعودي

ومن يرغب في الاستفادة من مبالغ دعم حساب المواطن السعودي الدفعة القادمة، يُمكنه الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية للتسجيل في البرنامج وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 المُوضحة من خلال الخطوات السابقة بالنقاط المرفقة أو من خلال الفيديو السابق، ومن يرغب في التعرف على مواعيد نزول حساب المواطن للدفعات القادمة أو موعد صرف حساب المواطن يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية.

تسجيل حساب المواطن جديد

تحديث 16 يناير 2019م: بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب برنامج حساب المواطن عن إيداع مستحقات المستفيدين من مبالغ دعم الدفعة الرابعة عشر يناير 2019م في الحسابات البنكية للمستحقين/المستحقات، فقد تم الإعلان عن إمكانية تقديم اعتراض حساب المواطن على مستحقات الدفعة الرابعة عشر الخاصة بشهر يناير 2019، ويتم تقديم الاعتراض بعد أن يتم التأكد من القيمية المُستحقة باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والتأكد من تطابقها مع الرقم الموجود على البوابة والرقم المُودع في الحساب البنكي، وقد فتح البرنامج باب التسجيل في الدفعة السادسة عشر لغير المُسجلين في البرنامج، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات المرفقة.