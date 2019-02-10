رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة : تسجيل الدخول عبر موقع جدارة الرسمي للتوظيف الإداري

رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة بوابة التوظيف الحكومي جدارة، للعام الدراسي 1440هـ، نعرض عليكم كيفية التسجيل على رابط وزارة الخدمة المدنية، كما نوافيكم بموعد التقديم في البرنامج الحكومي للتوظيف لكل من الرجال والنساء، يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت للتقديم للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية (رجال)، لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف المناطق.

رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة

رابط وزارة الخدمة المدنية جدارة

وهو الموقع الحكومي الرسمي الذي يستطيع المتقدم للوظائف الحكومية من ذوي المؤهلات العليا من الدخول عليه والتسجيل الإلكتروني لجميع البيانات وإرفاق كل المعلومات الخاصة بالمتقدم، ويهدف النظام الإلكتروني في التقديم للتيسير على المتقدم للوظيفة، وضمان دقة المعلومات والتيسير وعدم الازدحام أو التكدس.

مواعيد التقديم على رابط وزارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن جدول زمني لتقديم الخريجين من كلا الجنسين على موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يكون التسجيل متاحا طوال 24 ساعة:

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مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

الشروط الواجبة للراغبين فيالتقديم للوظائف

يجب على المتقدم للوظائف النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم/ ــة أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة.

يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم / ــة مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف.

يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية.

على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

التقديم في وظائف جدارة على رابط وزارة الخدمة المدنية

الدخول على موقع الخدمة المدنية، بوابة التسجيل الإلكتروني، والتأكد من صحة البيانات.

الضغط على المربع المخصص للدخول للإعلان

ترتيب رغبات الوظائف الحكومية حسب التوزيع الجغرافي.

على كل متقدم أو متقدمة اختيار طباعة ملخص الطلب، من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب، مع الاحتفاظ به، حيث أن الوزارة لا تقبل أي مراجعة أو استفسار دون تقديم ملخص الطلب، وتكون تاريخ طباعته سابقة لنهاية فترة التقديم المحددة للرجال والسيدات.

شروط التسجيل في خدمة جدارة للتوظيف الحكومي

الحصول على شهادة عليا والتخصصات المنصوص عليها، وتتيح الوزارة عمل معادلة للشهادة الجامعية، ممن حصلوا عليها من خارج المملكة. الانتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. الالتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية، وفقا لما ينص عليه لائحة الوظائف الصحية. الالتزام بفترة التقديم المقررة للجميع. تحديد ترتيب للرغبات في التوظيف تبعا للتوزيع الجغرافي للمتقدم وحسب نوع الوظيفة المطلوبة. على المتقدمين والمتقدمات عدم التأشير في المربع المخصص للأماكن إذا كانت لا تتفق مع رغباتهم، حيث أن الترشيح مرتبط بالرغبة المكانية التي تم تحديدها، وعدم تسلمها في المكان المحدد سيتم استبعاد صاحب/ صاحبة الطلب من الإعلان نهائيا، الخدمة المدنية جدارة.

تقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات، وتقوم أيضا وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توفير الوظائف الحكومية بالمملكة للراغبين في العمل من ذوي المؤهلات العليا من كلا الجنسين، وتقوم بالتيسير عليهم من خلال اتباع العديد من الإجراءات.

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط الخدمة المدنية، لضمان سهولة التسجيل وسرية المعلومات، وعدم تكدس الطلبات وتوفير الوقت، ويأتي ذلك في حرص المملكة بالسنوات الأخيرة على اتباع النظام الإلكتروني بالعديد من مؤسساتها، والتراجع عن العادات القديمة، التعامل الورقي بين المؤسسات، للتيسير على الحكومة والمواطن على حد سواء.

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