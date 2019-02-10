استعلام حساب المواطن 1440 أسماء المقبولين دفعة فبراير 2019 ca.gov.sa

رابط استعلام حساب المواطن الرسمي للتعرف علي المؤهلين الواردة أسماؤهم ضمن مستفيدي الدفعة الرابعة عشر شهر يناير 2019 من الدعم الحكومي فور إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين/المستفيدات في الموعد المحدد رسمياً، وقد تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للمسجلين ضمن دورة الاستحقاق الرابعة عشر، وقد تم الإعلان عن البدء في إيداع مبالغ هذه الدفعة لمستحقي الدعم المنطبقة عليهم شروط حساب المواطن ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها ضمن مبادئ وضوابط صرف حساب المواطن السعودي، وتشتمل هذه الدفعة علي أسماء المستفيدين من دفعات البرنامج السابقة ممن لم يطرأ تغييراً علي حالتهم، إلي جانب المسجلين في البرنامج حتي تاريخ 10 من الشهر الميلادي الماضي من أصحاب الطلبات المكتملة، وعبر نجوم مصرية نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa، ورابط دخول موقع البرنامج لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وأخر أخبار حساب المواطن اليوم في نهاية الموضوع.

استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين 1440

برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج حكومي تم إنشاؤه من أجل تخفيف الآثار المحتملة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، فهو برنامج وطني أنشئ من أجل المواطنين والمواطنات، وتختلف قيمة دعم البرنامج وفقاً لحالة كل أسرة متقدمة للحصول على مبالغ الدعم من البرنامج، حيث يتم صرف حساب المواطن وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويشتمل الدعم على الزيادة بعد تصحيح أسعار الكهرباء والوقود ومنتجات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تخفيف العبء الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع الغذائية والمشروبات، ويتم استعلام حساب المواطن 1440 من خلال بوابة البرنامج الرسمية.

كما يهدف برنامج حساب المواطن لرفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم لكافة المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج، إلى جانب التشجيع على ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة (الوقود، الكهرباء) والمياه، ويستهدف برنامج حساب المواطن السعودي رب الأسرة الحامل بطاقة التنقل، المواطنة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية، الفرد المستقل الذي يحمل بطاقة التنقل، رب الأسرة السعودي، الفرد السعودي المستقل، ويتم صرف حساب المواطن بصورة نقدية من خلال إيداع مبالغ الدعم الحكومي في الحسابات البنكية بعد التأكد من رقم الآيبان مباشرةً، ويتم استعلام حساب المواطن عن أسماء المقبولين عبر ca.gov.sa.

ويتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال تليفون حساب المواطن أو القنوات الرسمية الأخري الخاصة بالبرنامج، حيث تم تحديد مواعيد معينة لاستقبال الاتصالات الواردة من المواطنين والمواطنات، ويوفر البرنامج عدداً من وسائل الاتصال التي يمكنكم التعرف عليها من خلال اتباع الرابط السابق، ويرجي العلم بأن برنامج حساب المواطن تم إنشاؤه بهدف تعويض المواطن عن الارتفاع في أسعار منتجات الطاقة وضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الحول الوطني 2020 والرؤية الحكيمة للمملكة 2030، ومن يرغب في استعلام حساب المواطن يمكنه ذلك باتباع الرابط الرسمي التالي:

دخول موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa. Advertisements

حساب المواطن 2019

حساب المواطن السعودي

يتم الاستعلام عن أسماء المؤهلين في حساب المواطن ممن وردت أسماؤهم ضمن مستحقي الدفعة المنتظرة، بعد أن يتم إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين وحلول موعد الإيداع، ويمكنكم أيضاً من خلال رابط موقع حساب المواطن المرفق أعلاه استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للاستعلام عن مقدار الاستحقاق، بالإضافة إلي التسجيل في حساب المواطن 1440، وطريقة تقديم اعتراض حساب المواطن والتعرف علي نتائج أهلية حساب المواطن أيضاً، ومن يرغب في التسجيل في البرنامج حالياً، يمكنه ذلك باتباع رابط استعلام حساب المواطن الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

وقد تم توجيه الدعوة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي بشكل رسمي لكافة المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن لم يستفيدوا من مبالغ دعم الدفعات السابقة، بأن يقوموا بالتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم دفعة فبراير 2019 قبل انتهاء موعد التسجيل الرسمي، وسيتم إغلاق باب التسجيل مع نهاية يوم نزول حساب المواطن وإيداع مبالغ الدفعة الثالثة عشر (10 يناير 2019)، ومن خلال رابط بوابة حساب المواطن الرسمي المرفق، يمكنكم التحقق من نتائج الأهلية وكذلك استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين.

حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر يناير 2019

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن البدء في إيداع حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر للمستحقين لدعم البرنامج من أصحاب الطلبات المُكتملة حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018، إلى جانب المستحقين من الدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغيير على حالتهم، وسيتم استمرار عملية الإيداع في الحسابات البنكية حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 4 جمادي الأولى 1440هـ، كما يجب أن العلم بأن اليوم هو أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر، حيث يُمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل من خلال موقع نجوم مصرية، ويتم الإطلاع على أسماء المقبولين من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع رابط استعلام حساب المواطن المباشر المرفق.

تحديث 16 يناير 2019: أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال حساب المواطن تويتر عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على حساب المواطن يناير 2019 الدفعة الرابعة عشر من برنامج الدعم الحكومي، حيث يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين، ومن ثم يتم التعرف على القيمة المُستحقة باستخدام حاسبة حساب المواطن الآلية، ثم يتم الدخول على القيمة المستحقة على بوابة البرنامج والتأكد من تطابقها مع المبلغ المُودع بالحساب البنكي، ويتم استعلام حساب المواطن 1440 باتباع الرابط الرسمي المرفق.