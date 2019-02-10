طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام الكتروني تقدمه المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات العاملين بها، وهذا النظام يوفر العديد من الخدمات للمعلم أو المعلمة أو الاداري التابع لوزارة التربية والتعليم ومن أهم الخدمات التي يقدمها هذا النظام أنه يُمكن المعلم من الحصول على الخدمات التي يريدها بشكل الكتروني مباشر بكل سهولة،كما أن المعلم أو الاداري يستطيع تحديث البيانات الخاصة به على من خلال الشبكة الالكترونية من المنزل وتوفر عليه الجهد والعناء، ومن أهم المزايا التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم على نظام فارس الخدمة الذاتية أنها سوف تقوم بإضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وذلك للسنة الحالية 2019.

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يقوم المعلم بالدخول إلى رابط تسجيل الخدمة الذاتية.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الخاصة به مثل رقم السجل المدني ورقم الحساب البنكي ورقم الهاتف وأيضاً رقم البريد الالكتروني الخاص به من أجل سهولة التواصل معه.

بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على زر التنفيذ بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات المطلوبة.

سوف يظهر للمعلم بريد إلكتروني يجب أن يقوم بالضغط وتسجيل الدخول.

في النهاية يقوم المعلم بالدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية وتغيير كلمة السر العشوائية وكتابة الكلمة السر الخاصة به.

في حالة وجود مشكلة فى نظام فارس الخدمة الذاتية يجب التواصل مع مسؤولي الدعم الفني أو الاتصال على الرقم 19993.

نظام فارس الخدمة الذاتية