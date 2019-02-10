استعلام حساب المواطن أسماء المقبولين فبراير 2019| ca.gov.sa

رابط استعلام حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر يناير 2019م عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، بعد أن تم الإعلان عن بدء صرف وإيداع المبالغ المستحقة للمستحقين من أصحاب الطلبات المُكتملة حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م، بالإضافة إلى مستفيدي الدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغيرات على حالتهم، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية بصورة مباشرة بعد التحقق من أرقام الآيبان، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من قبل البرنامج، كما أن أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر هو نفس موعد الصرف، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن ca.gov.sa لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية والتعرف علي مقدار الاستحقاق وطريقة تقديم اعتراض حساب المواطن، وموعد نزول حساب المواطن السعودي الدورات المُقبلة، كما ننشر أخر أخبار البرنامج اليوم في نهاية الموضوع.

استعلام حساب المواطن 1440

تم إنشاء برنامج الدعم الحكومي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها المشرفة علي البرنامج، من أجل تغطية الآثار المباشرة والغير مباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث يشتمل الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن 1439 علي الزيادة المقررة علي أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيح الأسعار، إلي جانب تعويض المواطنين عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة الواردة علي الأغذية والمشروبات.

وأعلن برنامج حساب المواطن عن أنه يتم مراجعة مقدار الدعم المستحق كل ثلاثة أشهر بغرض مواكبة التغييرات والآثار الناتجة عن الإصلاحات بالاقتصاد السعودي، ويتم استعلام حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث تتيح البوابة إمكانية الإطلاع علي ضوابط الدعم الموجه للمستحقين وآلية احتساب مقدار وقيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ويرجي العلم بأن قيمة الدعم تتأثر بأعمار التابعين لرب الأسرة، سواء كانت أعمارهم أكبر أو أقل من 18 سنة، حيث يزيد مبلغ الدعم المستحق في حال كان عمر التابع أكبر من 18 عاماً.

هذا وقد أعلن البرنامج رسمياً اليوم الخميس الموافق لتاريخ 9 أغسطس 2018 من خلال حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عن البدء في إيداع مبالغ الدورة التاسعة، والبدء في صرف حساب المواطن للمُسجلين أصحاب الطلبات المكتملة حتي تاريخ 10 يوليو 2018، كما أعلن عن أن غداً هو أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن للاستفادة والحصول علي دعم الدفعة الثالثة عشر للمواطنين الغير مُسجلين في البرنامج، ونوفر لحضراتكم رابط استعلام حساب المواطن للاطلاع علي أسماء المقبولين عبر موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa فيما يلي.

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية

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دخول حساب المواطن السعودي

ويوفر برنامج حساب المواطن آلة حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف علي قيمة الاستحقاق المقدرة، ومن خلال الفيديو السابق يمكنكم التعرف علي طريقة استخدامها، كما تتيح البوابة الرسمية للبرنامج إمكانية الإطلاع على أسماء المقبولين حساب المواطن وفقاً للخطوات المعلن عنها من قبل البرنامج، ويستقبل البرنامج اتصالات المواطنين والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج من خلال عدد من القنوات الرسمية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال نجوم مصرية (رقم حساب المواطن المجاني)، كما يمكنكم استعلام حساب المواطن 1440 من خلال البوابة الرسمية ca.gov.sa .

هذا وينبغي العلم بأن قيمة الاستحقاق من برنامج الدعم تختلف من مستحق لأخر وفقاً لعدد من الضوابط التي حددها البرنامج التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه المعايير التي يتوقف علي مقدار الاستحقاق هي عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين سواء كانت تزيد عن 18 عاماً أو تقل عن ذلك، وإجمالي دخل الأسرة الشهري.

حساب المواطن الدفعة الثالثة بعد إيداع المستحقات ورابط الحاسبة التقديرية الآلية

تحديث: أوضح حساب المواطن رسمياً بأنه عند مراجعة بيانات البرنامج، فقد تم الكشف عن أن بعض المواطنين المستحقين لم يقوموا بالإفصاح عن بياناتهم المتعلقة بالدخل بدقة، وقد أدي ذلك إلي حدوث تأثير علي قيمة الاستحقاق، وقد قام البرنامج بالتواصل معهم من أجل تحديث حساب المواطن، كما تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق بعد مرور خمسة أيام، ويمن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم استعلام حساب المواطن بعد إيداع المستحقات اليوم.

حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر يناير 2019

وفقاً لمواعيد الصرف المقررة من قبل برنامج حساب المواطن السعودي، فسوف يتم إيداع المبالغ المخصصة للمستفيدين من دعم الدفعة الرابعة عشر (دورة استحقاق شهر يناير 2019) غداً الخميس الموافق لتاريخ 10 يناير 2019م، وسوف يستمر إيداع حساب المواطن علي مدار اليوم بمشيئة الله تعالى، حيث يتم الإيداع في حسابات المواطنين البنكية المستحقين للصرف ممن أكملوا طلبات التسجيل في حساب المواطن بنجاح، بالإضافة إلي مستفيدي الدفعات السابقة ما لم يحدث تغييراً في بياناتهم ولم يطرأ أي تغييراً علي حالتهم، كما أعلن البرنامج عن استقباله لطلبات المواطنين بشأن التسجيل في الدفعة الخامسة عشر فبراير 2019، ويتم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق، بإمكانكم استعلام حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر فور إيداعها.

تحديث 16 يناير 2019م: بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي من خلال الحساب الرسمي للبرنامج “حساب المواطن تويتر” عن إيداع مُخصصات الدفعة الرابعة عشر للمستفيدين والمستفيدات في الحسابات البنكية بعد أن تم التحقق من أرقام الآيبان، فقد تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر الخاصة بشهر يناير 2019م، فمن يرغب في تقديم اعتراض على حساب المواطن أو التسجيل في حساب المواطن الدفعة السادسة عشر أو استعلام حساب المواطن السعودي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.