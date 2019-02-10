حاسبة حساب المواطن 1440 للتحقق من القيمة المُستحقة دفعة يناير 2019

تم إنشاء حاسبة حساب المواطن 1440 لمعرفة قيمة استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن آلياً عبر موقع البرنامج الإلكتروني، حيث أطلق البرنامج الحاسبة التقديرية كي يستطيع المستفيد من قيمة استحقاقه عند صرف حساب المواطن، وقد تم إيداع الدفعة الرابعة عشر لمستحقي دعم البرنامج بتاريخ 10 يناير 2019، كما أوضح البرنامج بأن اليوم هو أخر موعد للتسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدورة السادسة عشر التي سيتم صرفها في العاشر من الشهر الميلادي القادم، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وفيديو توضيحي لطريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1440، وفي نهاية الموضوع ننشر لحضراتكم أخر أخبار حساب المواطن اليوم.

حاسبة حساب المواطن 1440

أطلق برنامج حساب المواطن الحاسبة التقديرية للراغبين في التحقق من قيمة الاستحقاق المستحقة لهم، حيث تختلف قيمة الدعم المقدم من البرنامج للمستحقين علي معايير محددة وهي إجمالي دخل الأسرة والفرد المستقل، وعدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين لرب الأسرة سواء كانت أكبر أو أقل من 18 سنة، وبناءً علي ذلك يتم تحديد قيمة الاستحقاق التي سيحصل عليها المُسجل بالبرنامج وقت إيداع مبالغ دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية.

وقد وجه البرنامج دعوته للمستفيدين باستخدام حاسبة حساب المواطن 1440 لمعرفة قيمة الدعم المستحق، وأن يتأكد المستفيد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل سواء كان له أو لتابعيه، إلي جانب إدخال كامل بيانات الدخل بما يطابق البيانات الرسمية حتي لا تتأثر أهلية المستحق للدعم، وهنا يجب تحديث مصدر الدخل علي بوابة حساب المواطن في حال كان غير غير صحيح.

ويقوم البرنامج بإجراء مراجعة بشكل دوري في كل دورة استحقاق لبيانات المواطنين المسجلين، ومدي تطابقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدي الجهات الأخري، ويتم التنبيه من قبل البرنامج من خلال رسائل نصية في حال عدم تطابق البيانات، وذلك من أجل توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج، وبإمكانكم الآن التحقق من خلال حاسبة حساب المواطن 1440 عبر موقع البرنامج، كما يمكنكم التعرف علي طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية من خلال الفيديو التالي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

تم الإعلان من قبل البرنامج عن إيداع مبالغ الدعم المستحقة من الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين ممن قدموا اعتراض وتم قبول اعتراضهم من خلال حساب المواطن الدفعة الرابعة التي سيتم إيداعها اليوم، وسوف يصل لهؤلاء المستفيدين رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دورة استحقاق، وعبر نجوم مصرية بإمكانكم التعرف علي طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن، ومن خلال الرابط التالي يمكنكم دخول موقع حساب المواطن الرسمي.

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رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ويتم صرف دعم البرنامج المستحق للمستفيد المتقدم باعتراض، بأثر رجعي عم المدة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الأهلية حتي تاريخ قبول الاعتراض، ويتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، ويصل الحد الأقصى لهذه المدة إلي خمسة أشهر، وسط متابعة نجوم مصرية لتاريخ نزول حساب المواطن الدفعات القادمة، ومن يرغب في استخدام حاسبة حساب المواطن 1440 يمكنه الآن اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة حساب المواطن للتحقق من مقدار الاستحقاق المقرر له وفقاً للبيانات المدخلة، كما يمكنكم التعرف علي رقم حساب المواطن المجاني ووسائل الاتصال الأخري.

تحديث: كيف يُمكن تأكيد رقم الحساب البنكي في حال واجهتك مشكلة في رقم الآيبان للحساب البنكي الشخصي، وهنا يجب عليك الدخول أولاً لصفحة حساب المواطن الرئيسية ثم اختيار حالة الاستحقاق، ثم الضغط علي أيقونة تأكيد الحساب البنكي، ثم الضغط علي نعم لتأكيد الحساب، وسوف يستقبل الهاتف الجوال الخاص بك والمسجل علي الحساب الشخصي بالبرنامج رسالة نصية تفيد بالتحقق من رقم الآيبان ، حيث يتم الاعتماد بعد وصول هذه الرسالة، ومن خلال رابط بوابة حساب المواطن المرفق بالموضوع، بإمكانكم التحقق من قيمة الاستحقاق عن طريق حاسبة حساب المواطن 1440 التقديرية.

حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر دفعة فبراير 2019

تم الإعلان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 5 جمادي الآخرة 1440 عن البدء في إيداع المبالغ المخصصة للدعم من البرنامج ضمن الدفعة الخامسة عشر في حسابات مستفيدي ومستفيدات البرنامج البنكية، ويستفيد من هذه الدفعة المواطنين المستحقين للدعم من الدفعات السابقة ما لم يحدث تغييراً علي حالتهم، إلي جانب المواطنين أصحاب الطلبات المكتملة حتي تاريخ 10 يناير 2019، وباتباع رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، بإمكانكم الآن التحقق من قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة حساب المواطن 1440 الآلية.

ويتيح البرنامج إمكانية التسجيل الآن للاستفادة من مبالغ دعم البرنامج الدفعة المقبلة (دفعة مارس 2019)، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي، كما يتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية إمكانية التعرف على قيمة ومقدار الاستحقاق عن طريق دخول صفحة حاسبة حساب المواطن 1440 الإلكترونية.