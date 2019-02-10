حساب المواطن إيداع الرواتب 1440| موعد نزول دورة استحقاق فبراير 2019

أعلن حساب المواطن إيداع الرواتب الخاصة بدفعة شهر يناير 2019 من برنامج الدعم الحكومي في تاريخ 10 يناير الجاري، حيث من المقرر أن يتم الإيداع في العاشر من الشهر الميلادي بصفة مستمرة، وذلك طبقاً لمواعيد الصرف الرسمية المحددة من قبل البرنامج ويرجع تأجيل موعد الصرف والإيداع لليوم التالي للموعد الأساسي نظراً لتوافق تاريخ إيداع رواتب برنامج حساب المواطن السعودي مع يوم السبت، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر جدول نزول حساب المواطن المُعلن عنه رسمياً من قبل البرنامج، وطريقة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومتابعة مستمرة للتفاصيل التي يتم الإعلان رسمياً لنوفرها لمتابعينا في نهاية المقال.

حساب المواطن إيداع الرواتب

أعلن برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية “حساب المواطن” بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عن صدور نتائج الأهلية للمواطنين والمواطنات المسجلين والمسجلات للحصول على مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة الثانية عشر (دورة استحقاق شهر نوفمبر 2018)، ويتم التحقق من نتيجة الأهلية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن ثم الضغط على أيقونة صفحة دراسة الأهلية، وتعد هذه الخطوة هي الخطوة الأولى قبل إعلان حساب المواطن إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، لتأتي بعد ذلك الخطوة التالية.

وتعد الخطوة الثانية قبل الإعلان عن إيداع الدفعة المرتقبة هي (تفعيل رابط الاعتراض على قيمة استحقاق من حساب المواطن)، وقد تم الإعلان عن تفعيل رابط اعتراض حساب المواطن الدفعة الثانية عشر بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، ويتيح برنامج حساب المواطن السعودي تقديم اعتراض أو شكوى على قيمة الاستحقاق بطريقة ميسرة، كما يتيح البرنامج فيديو لشرح كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن، وهذه هي الخطوة الثانية قبل إعلان حساب المواطن إيداع المبالغ المستحقة.

ويتم إيداع المبالغ المُستحقة من البرنامج للمستفيدين والمستفيدات المُسجلين والمسجلات بالبرنامج من أصحاب الطلبات المُكتملة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستحقين ممن تم الصرف لهم بالدفعات السابقة ما لم يطرأ أي تغييرات على حالتهم، ويعلن حساب المواطن السعودي دوماً عن استمرار الإيداع في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية حتى نهاية اليوم الإيداع، كما تستمر عملية التسجيل في حساب المواطن حتى نهاية اليوم أيضاً للاستفادة من مُخصص الدعم المُوجه لمستفيدي البرنامج ضمن الدفعة المقبلة (الثالثة عشر)، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الرابط الرسمي التالي (ca.gov.sa).

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حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر 1440

حساب المواطن الدفعة الحادية عشر

يتيح برنامج حساب المواطن إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم تليفون حساب المواطن المجاني، أو من خلال وسائل التواصل الأخرى (خدمة صوتك مسموع، بوابة حساب المواطن، حساب المواطن خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”)، وقد أعلن حساب المواطن إيداع مبالغ الشهر الميلادي الجاري.

تحديث: وفقاً للقواعد السارية ومواعيد إيداع الرواتب في البنوك السعودية بحسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي، فقد تم إيداع رواتب حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بتاريخ 10 من الشهر الميلادي الجاري، كما تم إغلاق باب التسجيل في حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر مع نهاية يوم الصرف والإيداع المُحدد، ويتم التسجيل في البرنامج وفق طريقة التسجيل المحددة رسمياً من قبل البرنامج، ويمكنكم التعرف على موعد حساب المواطن إيداع رواتب فبراير 2019 من خلال التالي:

الأحد 10 فبراير 2019 الموافق لتاريخ 5 جمادي الآخرة 1440هـ.

تحديث 10 فبراير 2019: في ظل التساؤلات المتعددة عن متى ينزل حساب المواطن الدفعة الثانية عشر؟ فقد أعلن برنامج الدعم الحكومي الوطني اليوم الأحد الموافق 5 جمادي الآخرة 1440 عن البدء في إيداع مُخصصات الدفعة الخامسة عشر الخاصة بشهر فبراير 2019 في الحسابات البنكية بشكل مباشر بعد أن يتم التحقق والتأكد من رقم الآيبان لكل مستفيد/مستفيدة من دعم حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم التأكد من قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة لدى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ويتبقى على نزول حساب المواطن اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ حساب المواطن إيداع رواتب فبراير 2019 (يُصرف اليوم).