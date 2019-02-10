موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية للعاملين بالحكومة بالهجري والميلادي “جداول تفصيلية...

موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية بعد صدور الأمر الملكي بتوحيد موعد صرف الرواتب السعودية نعرض من جلال هذا التقرير جدول صرف الرواتب السعودية للعام 2018 الميلادي وهذا الأمر الملكي هو حرص من الملك سلمان بن عبد العزيز على توحيد موعد صرف الرواتب بالمملكة السعودية، كما تم تحديد موعد إيداع الرواتب في حسابات العاملين بالمملكة في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي وذلك بخصوص العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع العام بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أنه قبل صدور الأمر الملكي بتحديد موعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي، كانت رواتب العاملين بالمملكة السعودية تصرف وفقاً للتقويم الهجري، وحرصا من المملكة على اتباع مواعيد صرف الرواتب في جميع أنحاء العالم، حيث تصرف بالتقويم الميلادي، وقد طالبت مؤسسة النقد السعودي وكذلك وزارة المالية السعودية أن يتم تعديل التقويم الذي تصرف به الرواتب من التقويم القمري الهجري إلى التقويم الميلادي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية تبعاً للأمر الملكي الصادر بالتقويم الميلادي

وبذلك انتهى الأمر إلى تحديد جدول للرواتب الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام السعودي في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وتعديل تقويم صرف الرواتب من تقويم هجري إلى تقويم ميلادي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، حتى تتبع المملكة التقويم العالمي للمعاملات المالية، وكذلك للتسهيل على المؤسسات السعودية في التعامل مع نظيراتها العالمية.

موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية وجدول مواعيد صرف الرواتب للعام 2019

موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية

يضمن التعديل الصادر بالأمر الملكي السعودي بتعديل تقويم صرف الرواتب إلى الاستقرار على موعد ويوم محدد للصرف بجميع أنحاء المملكة السعودية، وبعد دراسة مستفيضة لأنسب أيام صرف الرواتب استقر الأمر على تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي لنزول الرواتب السعودية للعاملين في الحكومة وقطاعات الدولة العامة، تبع توحيد موعد صرف الرواتب أمور عديدة، منها على سبيل المثال توحيد موعد تحصيل فواتير الخدمات العامة التي تقدمها المملكة لمواطنيها، كذلك بعد أسبوغ من تاريخ تنزيل وصرف الرواتب، والجدول التالي يوضح تاريخ يوم صرف الرواتب بالتقويم الميلادي، وما يناظره من تاريخ هجري.

موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية لشهر فبراير

يوم الأحد، التاريخ الهجري 21 جماد أول 1440هـ، التاريخ الميلادي 27 يناير 2019م.

ومن خلال هذا التقرير الخاص بموعد صرف الرواتب بالمملكة السعودية، أصبح مواعيد نزول رواتب ثابتة ومحددة وذلك لرواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد صدر أمر مبكي بعودة العلاوة السنوية المتوقفة.

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