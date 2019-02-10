تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board رايات .. “بالفيديو” .. رابط الدخول والتسجيل...

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تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board يتم من خلال الموقع الخاص والرسمي الذي خصصته مؤسسة التدريب التقني والمهني والتي يتبعها رايات الكلية التقنية، وسنتناول من خلال هذا التقرير الهام كيفية التسجيل في البلاك بورد Black board المخصص للمتدربين، وذلك للفصل الدراسي الأول والثاني للعام 1440، ومن الجدير بالذكر أن برنامج البلاك بورد Back Board هو أحدث الأنظمة الإلكترونية التي أطبقتها رايات الكلية التقنية، وهو برنامج خاص بالمتدربين والمتدربات، وسنتابع معكم كما عودناكم دائما الشرح والتفصيل لهذا البرنامج، كما تسعدنا استفساراكم من خلال التعليق على هذا التقرير، والبداية ستكون شرح عملية الدخول والتسجيل في برنامج ونظام البلاك بورد Black board رايات الكلية التقنية، فتابع معنا عزيزي المتدرب هذا التقرير لتتعرف على كيفية وطريقة الدخول والتسجيل ببرنامج البلاك بورد.
ومن الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي والرئيسي من هذا البرنامج هو تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لنظام رايات الكلية التقنية، وهذا الهدف هو محاولة توفير أنسب وأفضل بيئة للتواصل، وذلك للوصول بالعملية التدريبية للمثالية التي يتمناها القائمين على الأمر، وكذلك المتدربين والمتدربات في كافة فروع رايات الكلية التقنية.
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board فيديو يوضح خطوات التسجيل
والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت أفضل ما لديها لخدمة المتدربين والمتدربات من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ثم سعت المؤسسة العامة لتطوير نفسها، فما كان منها إلا تفعيل نظام رايات لللكلية التقنية لخدمة أفضل للمتدربين والمتدربات، وأخيرا ومن خلال برنامج البلاك بورد والذي يمكن المتدربين والمتدربات من التفاعل بسهولة ويسر مع البرامج والتطبيقات التدريبية الحديثة.
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board أهداف النظام
وتهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي يتبعها رايات الكلية التقنية، من خلال برنامج البلاك بورد في تفاعل ونجاح العملية التطبيقات التعليمية الحديثة والمواكبة للعصر، ومن أهم هذه الأهداف الخاصة ببرنامج البلاك بورد ما يلي:
- بناء بيئة تدريبية إلكترونية فعالة.
- المساهمة في تحقيق مبدأ الاستمرارية وكذلك التدريب الذاتي للمتدرب.
- رفع المهارات التدريبية لدى المتدربين والمتدربات.
- نشر ثقافة التدريب الإلكتروني بين المتدربين والمتدربات على مستوى فروع الكلية.
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board خطوات التسجيل
- الدخول إلى بوابة التدريب الإلكتروني بلاك بورد من خلال رابط تسجيل الدخول ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول بالشكل التالي:
- ثانياً: يتم كتابة رمز الكلية متبوع بآخر 6 أرقام من الرقم الأكاديمي للمتدرب “المتدربة”.
- ثالثاً: كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة ل “كلمة السر”.
كما نؤكد عليكم أنه يجب أن تكون كلمة المرور الموضحة في الصورة التالية مطابقة لكلمة المرور الخاصة بالمتدرب في بوابة المتدربين.
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board
بوابة تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب
أدلة المتدربين
تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board وأهداف نظام رايات
- رفع جودة الخدمة المقدمة
- رفع جودة الدراسات والبيانات
- رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
- جذب عدد أكبر من المتدربين
- الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية
التقويم التدريبي التفصيلي 1440/1439
رايـــــات.. تطبيق خدمات المتدربين هي بوابة تمكن المتدرب للاطلاع وطلب العديد من الخدمات مثل السجل التدريبي ومسير المكافآت والغياب
أعمال الفصل الأول
|تسجيل المقررات للمستمرين عبر بوابة رايات للفصل التدريبي الأول
|1439/11/24هـ
|1439/12/15هـ
|طلب تأجيل الفصل التدريبي الأول
|1439/12/08هـ
|1439/12/19هـ
|طلب إعادة القيد للفصل التدريبي الأول
|1439/12/08هـ
|1439/12/19هـ
|طلب تغيير التخصص للفصل التدريبي الأول
|1439/12/08هـ
|1439/12/24هـ
|طلب النقل لكلية أخرى للفصل التدريبي الأول
|1439/12/08هـ
|1439/12/24هـ
|طلب الزيارة لكلية أخرى للفصل التدريبي الأول
|1439/12/08هـ
|1439/12/24هـ
|طلب انسحاب من الفصل التدريبي الأول
|1439/12/22هـ
|1440/02/23هـ
|طلب طي القيد
|1439/12/22هـ
|1440/08/27هـ
|فترة الاختبارات العملية مع استمرار التدريب
|1440/04/2هـ
|1440/04/6هـ
|فتح الاختبارات النظرية
|1440/04/8هـ
|1440/04/18هـ
|تاريخ رصد الدرجات النهائية للفصل التدريبي الأول
|1440/04/3هـ
|1440/04/20هـ
|تاريخ اعتماد الدرجات النهائية للفصل التدريبي من الكلية
|1440/04/16هـ
|1440/04/21هـ
أعمال الفصل الثاني
|تسجيل المقررات للمستمرين عبر بوابة رايات للفصل التدريبي الثاني
|1440/04/25هـ
|1440/05/2هـ
|طلب تأجيل الفصل التدريبي الثاني
|1440/04/16هـ
|1440/04/27هـ
|طلب إعادة القيد للفصل التدريبي الثاني
|1440/04/16هـ
|1440/04/27هـ
|طلب تغيير التخصص للفصل التدريبي الثاني
|1440/04/16هـ ـ
|1440/05/2هـ
|طلب النقل لكلية أخرى للفصل التدريبي الثاني
|1440/04/16هـ
|1440/05/2هـ
|طلب الزيارة لكلية أخرى للفصل التدريبي الثاني
|1440/04/16هـ
|1440/05/2هـ
|طلب انسحاب من الفصل التدريبي الثاني
|1440/04/30هـ
|1440/06/30هـ
|طلب طي القيد
|1439/12/22هـ
|1440/08/27هـ
|فترة الاختبارات العملية مع استمرار التدريب
|1440/08/9هـ
|1440/08/13هـ
|فترة الاختبارات النظرية
|1440/08/16هـ
|1440/08/25هـ
|تاريخ رصد الدرجات النهائية للفصل التدريبي الثاني
|1440/08/9هـ
|1440/08/27هـ
|تاريخ اعتماد الدرجات النهائية للفصل من الكلية
|1440/08/23هـ
|1440/08/28
ومن الجدير بالذكر أننا أخذنا على عاتقنا مهمة التواصل الدائم معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسعدنا تلقي الاستفسارات والأسئلة، وسنجيب على جميع هذه الاستفسارات، كما أننا سنحاول معكم تسهيل الكثير من الأمور والخطوات الخاصةبنظام رايات وبرنامج البلاك بور، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.