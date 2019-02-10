البيئة تستقبل 4277 بلاغا واستفسارا بيطريا خلال يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة 4277 بلاغا خلال يناير الماضي.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى بكل اهتمام وعناية لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ 8002470000، أو من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

البلاغات والاستفسارات:

النفوق والاشتباه

358 بلاغا

الرفق بالحيوان

79 بلاغا

الأمراض المشتركة

بلاغان

الاستفسارات الطبية البيطرية

3817 استفسارا

بلاغات أخرى

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