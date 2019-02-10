، اليوم الـ 5 للماطرة .. كراني والمسند يكشفان "بؤر التقلبات الجوية" بمناطق المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطولات متفرقة ورياح نشطة مثيرة للغبار مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

تزامناً مع تنبيهات #الإنذار_المبكر، يحاول خبراء الأرصاد بدورهم كشف تفاصيل حالة التقلبات التي تتعرض لها معظم مناطق المملكة ودخلت في يومها الخامس عبر أمطار متفرقة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأكّد خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ أن تراكماً سحابياً ممطراً يؤثر في الرياض ويتحرك باتجاه الشرقية، وقال عبر حسابه في "تويتر": "تراكم سحابي رعدي وممطر غرب منطقة الرياض، من المتوقع استمرار تحركه في اتجاه الشرق ويغطي أجواء العاصمة وشرقاً حتى أجواء الشرقية.. وغائم جزئي على الشمال، الغربية.. وانخفاض ملموس على الشمال، الشرقية، الوسطى، الغربية، يمتد نشاط التبريد للغد ويصل حتى جنوب الرياض ورياح نشطة".

من جهته، أكّد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند؛ أن تأثير الحالة الماطرة يتوقع أن يشمل مناطق عدة منها: الرياض والقصيم والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الخامس للحالة المطرية ونطاق التأثير متوقع أن يشمل أجزاءً من مناطق #القصيم #الرياض #الشرقية #حائل وربما #الجوف ومرتفعات جنوب #مكة".

وأضاف: "الآن أجواء شتوية ممطرة وممتدة من #القصيم و #الوشم و #سدير مروراً بـ #الزلفي و#الدهناء و#الصمان و#الشرقية حتى البحر .. هذا والله أعلم".