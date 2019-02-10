، جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن .. اعتماد 122 متسابقاً لتصفيات الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - للدورة 21 في التلاوة والتفسير للبنين والبنات بعد اجتيازهم التصفيات الأولية

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، أسماء المرشحين والمرشحات المشاركين في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الحادية والعشرين، التي ستقام تصفياتها الختامية في مدينة الرياض خلال المدة من الحادي عشر حتى الخامس عشر من جمادى الآخرة 1440هـ.

وكشف الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سلمان بن عبدالعزيز الفهيد؛ أن أعداد المتأهلين والمتأهلات للتصفيات النهائية 122 متسابقاً ومتسابقة، منهم 61 من البنين، ومثلهم من البنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: يتنافس 11 متسابقاً، و10 متسابقات، والفرع الثاني: 15 متسابقاً و14 متسابقة، وفي الفرع الثالث: 10 متسابقين، و12 متسابقة، وفي الفرع الرابع: 12 متسابقاً و12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقاً و13 متسابقة.

وأوضح الفهيد؛ أن المشاركين والمشاركات هم الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة، واجتازوا التصفيات الأولية على مستوى المناطق والمحافظات بكل تميز وجدارة، وتفوقوا على زملائهم بجودة الحفظ، وإتقان التلاوة، وسيخوضون غمار التصفيات النهائية في مدينة الرياض.

وأشاد الأمين العام بحرص المتسابقين والمتسابقات على المشاركة في المسابقة، وما أبدوه من تنافس شريف، وتعاونٍ على الخير، وهمةٍ عالية في حفظ القرآن الكريم، مؤكداً أنَّ المشاركة في المسابقة تُعدُّ مكسباً كبيراً؛ لأنها بوابة الترشح لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية "للبنين"، والمسابقات القرآنية العالمية "للبنين والبنات"، متمنياً للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل بكتاب الله تعالى.