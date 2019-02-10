، حيلة وتمويه ينتهيان بضبط 32 كجم حشيش قبل وصولها لـ"الحوثي"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخدرات تستخدمها المليشيات لتمويل حربها ضد اليمنيين وتجنيد الأطفال

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب اليمنية، 23 كيلو جرام حشيش، في إحدى سيارات النقل الصغيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بالمحافظة العقيد أحمد دركم، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن إحدى الدوريات بمديرية ماهلية المحادّة لمحافظة البيضاء، تمكّنت من ضبط الحشيش أثناء محاولة تهريبه في سيارة "تاكسي"، وهي مخفية بطريقة احترافية معقدة داخل أكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال، إلى جانب التمويه على أفراد الأمن من خلال اصطحاب عائلة في السيارة لتسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش.

وبحسب "دركم"؛ فإن ميليشيا الانقلاب تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين، إلى جانب استخدامه في تجنيد الأطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.