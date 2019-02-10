، التنبيهات تكسو جنبات خريطة  #الإنذار_المبكر .. أمطار وغبار و7 مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقلبات مناخية لحالات متفاوتة بدأت صباح الأحد ويتواصل بعضها للغد

أصدر نظام #الإنذار_المبكر التابع لـ #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة تنبيهات صباحية عدة لتقلبات مناخية عمّت معظم مناطق المملكة، وتتواصل حتى المساء وبعضها يمتد للغد.

ففي منطقتَي "الباحة والمدينة المنوّرة" صدر تنبيه من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل التاسعة مساءً.

وتشمل في الباحة "المخواة والباحة والمندق وقلوة والحجر"، أما في المدينة المنوّرة فشملت: "مهد الذهب والأكحل واليتمة والأجزاء المجاورة".

ونبّه النظام مناطق: حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك "من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى الرابعة من فجر يوم غد الإثنين.

وشملت في منطقة تبوك: "تبوك وتيماء والأجزاء المجاورة" وشملت في الجوف: "سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات والأجزاء المجاورة لها.. أما في الحدود الشمالية فشملت: "عرعر وطريف ورفحا والأجزاء المجاورة، وفي حائل شملت: "الشملي والحائط والغزالة وبقعاء والأجزاء المجاورة".

كما نبّهت منطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى العاشرة مساءً وتشمل: "الطائف والشفا والهدا وميسان وبني سعد وقيا والأجزاء المجاورة".