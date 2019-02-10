، جدران تتهشم وأسقف تتطاير.. عواصف وبرد تاريخي بـ"هميج المدينة"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تَفَقّد رئيس المركز المَواقع المتضررة منذ نهايتها واطمأن على المسافرين

شهد مركز الهميج شرق المدينة المنورة، هطول أمطار غزيرة وعواصف مستمرة، تسببت في سقوط أعمدة الإنارة والكهرباء، وتطاير أسقف الزنك من فوق المنازل، وتهشم جدران بعض المنازل؛ فيما انقطعت الكهرباء عن بعض المنازل بسبب سقوط أعمدة الكهرباء، ولم تُسَجَّل أي أضرار بشرية ولله الحمد.

وتَسبب سقوط "برد الهميج" في تكسير زجاج بعض السيارات وأعمدة الإنارة؛ حيث وصف بعض المواطنين هذه الحالة بحالة برد تاريخية لم يشاهدوها من عدة سنوات، كما باشرت الجهات ذات العلاقة، إصلاح أعمدة الكهرباء والإنارة، وتبقى منازل بعض المواطنين التي تضررت من البرد والأمطار والعواصف.

وتفقّد رئيس مركز الهميج محمد بن زيد بن حماد، المواقع المتضررة منذ نهاية هطول الأمطار، كما اطمأن على المسافرين وأصحاب المواشي الذين تَقَطّعت بهم السبل بسبب السيول المنقولة التي اجتاحت وأغلقت بعض الطرق.