، وظائف شاغرة في جامعة الباحة والتقديم إلكترونياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت باستقبال الطلبات اليوم حتى الخميس المقبل

بدأت جامعة الباحة، اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممّن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني https://portal.bu.edu.sa، للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة وآلية التقديم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 / 6 / 1440 هـ.