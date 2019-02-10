محمد بن مسعود - الدمام - استكملت الجهات المختصة تشغيله بمتابعة المرور وأمن الطرق وصولاً للغربية استكملت الجهات المختصة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في طريقين رئيسين للخارج من مدينة الرياض للمحافظات الواقعة غرب وشمال غرب الرياض حتى يصل للمنطقة الغربية. وأكّدت مصادر "الخليج 365"، تشغيل نظام الرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق الحجاز القديم الذي يمر بمحافظات ضرما ومرات وشقراء والدوادمي وعفيف حتى المنطقة الغربية، وذلك بمتابعة دوريات أمن الطرق. كما تم تشغيل النظام على طريق "حريملاء- ثادق- القصب- شقراء" حتى يلتقي طريق الحجاز القديم في محافظة شقراء، وذلك بمتابعة إدارات المرور في تلك المحافظات؛ حيث حددت السرعة خارج نطاق المدن بـ ١٢٠ كلم، بينما تنخفض السرعة عند مداخل المدن والأماكن الخطرة. "ساهر" على "الحجاز القديم" التقاءً بـ "حريملاء - شقراء" .. والسرعة 120 كلم فلاح الجوفان الخليج 365 2019-02-10 استكملت الجهات المختصة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في طريقين رئيسين للخارج من مدينة الرياض للمحافظات الواقعة غرب وشمال غرب الرياض حتى يصل للمنطقة الغربية. وأكّدت مصادر "الخليج 365"، تشغيل نظام الرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق الحجاز القديم الذي يمر بمحافظات ضرما ومرات وشقراء والدوادمي وعفيف حتى المنطقة الغربية، وذلك بمتابعة دوريات أمن الطرق. كما تم تشغيل النظام على طريق "حريملاء- ثادق- القصب- شقراء" حتى يلتقي طريق الحجاز القديم في محافظة شقراء، وذلك بمتابعة إدارات المرور في تلك المحافظات؛ حيث حددت السرعة خارج نطاق المدن بـ ١٢٠ كلم، بينما تنخفض السرعة عند مداخل المدن والأماكن الخطرة. 10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440 08:49 AM استكملت الجهات المختصة تشغيله بمتابعة المرور وأمن الطرق وصولاً للغربية استكملت الجهات المختصة تشغيله بمتابعة المرور وأمن الطرق وصولاً للغربية استكملت الجهات المختصة تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في طريقين رئيسين للخارج من مدينة الرياض للمحافظات الواقعة غرب وشمال غرب الرياض حتى يصل للمنطقة الغربية. وأكّدت مصادر "الخليج 365"، تشغيل نظام الرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق الحجاز القديم الذي يمر بمحافظات ضرما ومرات وشقراء والدوادمي وعفيف حتى المنطقة الغربية، وذلك بمتابعة دوريات أمن الطرق. كما تم تشغيل النظام على طريق "حريملاء- ثادق- القصب- شقراء" حتى يلتقي طريق الحجاز القديم في محافظة شقراء، وذلك بمتابعة إدارات المرور في تلك المحافظات؛ حيث حددت السرعة خارج نطاق المدن بـ ١٢٠ كلم، بينما تنخفض السرعة عند مداخل المدن والأماكن الخطرة. ، "ساهر" على "الحجاز القديم" التقاءً بـ "حريملاء - شقراء" .. والسرعة 120 كلم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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