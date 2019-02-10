محمد بن مسعود - الدمام - شاركوا ضمن طلاب 45 دولة بألوان من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية شارك الطلبة السعوديون، من صغار السن، الدارسين بمدارس ابتدائية بولاية الأباما الأمريكية، في يوم تقاليد وعادات الدول. وجاءت مشاركة الطلاب السعوديين -ضمن طلاب 45 دولة- بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية. وتداول الطلاب السعوديون الحديث مع زملائهم الطلبة الأجانب؛ معرّفين بثقافة المملكة العربية السعودية وموروثها العربي والإسلامي. شاهد من أمريكا.. طلاب ابتدائي ينقلون تراث المملكة في يوم لتقاليد الدول صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10 شارك الطلبة السعوديون، من صغار السن، الدارسين بمدارس ابتدائية بولاية الأباما الأمريكية، في يوم تقاليد وعادات الدول. وجاءت مشاركة الطلاب السعوديين -ضمن طلاب 45 دولة- بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية. وتداول الطلاب السعوديون الحديث مع زملائهم الطلبة الأجانب؛ معرّفين بثقافة المملكة العربية السعودية وموروثها العربي والإسلامي. 10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440 08:49 AM شاركوا ضمن طلاب 45 دولة بألوان من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية شاركوا ضمن طلاب 45 دولة بألوان من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية شارك الطلبة السعوديون، من صغار السن، الدارسين بمدارس ابتدائية بولاية الأباما الأمريكية، في يوم تقاليد وعادات الدول. وجاءت مشاركة الطلاب السعوديين -ضمن طلاب 45 دولة- بألوان شعبية من الملابس الوطنية والأطعمة الشعبية. وتداول الطلاب السعوديون الحديث مع زملائهم الطلبة الأجانب؛ معرّفين بثقافة المملكة العربية السعودية وموروثها العربي والإسلامي. ، شاهد من أمريكا.. طلاب ابتدائي ينقلون تراث المملكة في يوم لتقاليد الدول ،

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