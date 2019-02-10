، هطولات العاصمة الخفيفة تتطور لتنبيه متقدم من "غزيرة" تمتد للغد ،

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في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة الرياض لأمطار صباحية متفاوتة بدأت منذ عدة ساعات، أصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهاً متقدماً للمنطقة؛ وذلك من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت النظام التابع لـ#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة: إن الحالة تبدأ العاشرة من صباح اليوم، وتتواصل للثانية من صباح الاثنين، وتشمل: (الدوادمي، والرياض، والخرج، والغاط، والمجمعة، ورماح، والطريق الواصل بين الدوادمي الرياض، والأجزاء المجاورة).
ونبه أيضاً منقطة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية، في حالة تبدأ أيضاً العاشرة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء الأحد.
وتشمل الحالة: (الرس، وعنيزة، وبريدة، وعقلة الصقور، والمذنب، والأجزاء المجاورة).
هطولات العاصمة الخفيفة تتطور لتنبيه متقدم من "غزيرة" تمتد للغدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة الرياض لأمطار صباحية متفاوتة بدأت منذ عدة ساعات، أصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهاً متقدماً للمنطقة؛ وذلك من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت النظام التابع لـ#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة: إن الحالة تبدأ العاشرة من صباح اليوم، وتتواصل للثانية من صباح الاثنين، وتشمل: (الدوادمي، والرياض، والخرج، والغاط، والمجمعة، ورماح، والطريق الواصل بين الدوادمي الرياض، والأجزاء المجاورة).
ونبه أيضاً منقطة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية، في حالة تبدأ أيضاً العاشرة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء الأحد.
وتشمل الحالة: (الرس، وعنيزة، وبريدة، وعقلة الصقور، والمذنب، والأجزاء المجاورة).
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
08:36 AM
#الإنذار_المبكر أصدر تنبيهين للرياض والقصيم كاشفاً عن المدن المتأثرة بالحالة
في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة الرياض لأمطار صباحية متفاوتة بدأت منذ عدة ساعات، أصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهاً متقدماً للمنطقة؛ وذلك من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت النظام التابع لـ#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة: إن الحالة تبدأ العاشرة من صباح اليوم، وتتواصل للثانية من صباح الاثنين، وتشمل: (الدوادمي، والرياض، والخرج، والغاط، والمجمعة، ورماح، والطريق الواصل بين الدوادمي الرياض، والأجزاء المجاورة).
ونبه أيضاً منقطة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية، في حالة تبدأ أيضاً العاشرة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء الأحد.
وتشمل الحالة: (الرس، وعنيزة، وبريدة، وعقلة الصقور، والمذنب، والأجزاء المجاورة).
، هطولات العاصمة الخفيفة تتطور لتنبيه متقدم من "غزيرة" تمتد للغد ،
المصدر : الخليج 365
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