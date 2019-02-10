السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات المخواة, والمندق, وقلوة, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.

// انتهى //

08:40ت م

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الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات المخواة, والمندق, وقلوة, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.وجددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.// انتهى //08:40ت م0011

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