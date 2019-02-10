السعودية اليوم / " أسباب الحياة السعيدة "محاضرة بنجران غداً



نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" غداً، محاضرة بعنوان "أسباب الحياة السعيدة"، وذلك بجامع الملك فهد بالشرفة في مدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة العشاء ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.

// انتهى //

08:35ت م

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نجران 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" غداً، محاضرة بعنوان "أسباب الحياة السعيدة"، وذلك بجامع الملك فهد بالشرفة في مدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة العشاء ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.// انتهى //08:35ت م0009

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