شكرا لقرائتكم متحدث الجيش اليمني: جاهزون للحسم العسكري إذا ما فشلت محادثات الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

قال متحدث عسكري يمني إن الجيش في بلاده لن يقف دوماً مكتوف الأيدي وهو على أهبة الاستعداد وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول المليشيا بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد عبده مجلي إن المفاوضات الأخيرة عرت المليشيا وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط عليها لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أو تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري.

وأوضح العميد مجلي في مؤتمر صحافي بمدينة مأرب، أن خروقات الحوثيين للهدنة في الحديدة بلغت 120 خرقا وأدت إلى مقتل 65 مدنيًا.. مبينا أن من بين انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار 530 خرقا استهدفت مواقع الجيش، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار متحدث الجيش اليمني، إلى أن المليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والانفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها.

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